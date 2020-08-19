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Анастасия Волочкова в очередной раз заинтриговала своих подписчиков. Танцовщица опубликовала в соцсети пост, в котором заявила, что собирается в свадебное путешествие.
При этом танцовщица все еще не замужем. В публикации она отметила, что считает забавным и оригинальным поехать отмечать свадьбу, которой еще не было.
"Свадебное путешествие до свадьбы – это оригинально и по-волочковски", – написала звезда.
Свежий пост бывшая прима-балерина Большого театра сопроводила снимком в роскошном автомобиле. Знаменитость одета в короткое полупрозрачное платье из кружев. Засветился на фотографии и предполагаемый жених Волочковой – некто нежно держит ее за руку.
Все, что оказалась готова продемонстрировать звезда – это рука возлюбленного по локоть. Мужчина одет в белую рубашку. Для кадра знаменитость выбрала излюбленный ракурс – нижней частью тела она вытянулась прямо к объективу, создав иллюзию бесконечно длинных ног.
Что по поводу грядущей свадьбы думают подписчики Волочковой – неизвестно. Звезда давно скрыла комментарии, таким образом закрыв рот злопыхателям.
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