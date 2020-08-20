"Трус": дочка Федосеевой-Шукшиной прошлась по Алибасову-младшему

"Трус": дочка Федосеевой-Шукшиной прошлась по Алибасову-младшему
Бари Алибасов-младший. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга Шукшина отреагировала на заявление Бари Бариевича

Скандал вокруг развода Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова набирает обороты. Теперь конфликт разгорелся между детьми знаменитостей. Вчера Алибасов-младший обвинил Ольгу Шукшину в колдовстве. Ответ актрисы не заставил себя долго ждать. 

Артистка заявила, что не позволит Бари Бариевичу что-то говорить в адрес своей семьи, а ситуацию с куклой вуду она назвала вздором.  

"Он здесь никто. Злословить в адрес нашей семьи он тем более не имеет ни малейшего права", – рассказывает Шукшина. 

Ольга также считает, что Бари Каримович поступил не по-мужски. О разводе мама актрисы узнала случайно, уточняет "Собеседник.ру". Как оказалось, Лидия Николаевна хотела первой подать на развод, но Алибасов ее опередил, даже не оповестив свою еще пока супругу о своем решении. 

Дочка народной артистки надеется, что в скором времени ситуация с Бари Алибасовым забудется как страшный сон. Сейчас Лидия Николаевна хочет поскорее разрешить вопрос с квартирой и навсегда вычеркнуть Алибасовым из своей жизни. 

Напомним, что вчера в эфире "Пусть говорят" Алибасов-младший заявил, что дочка  Шукшиной подбросила куклу вуду в дом его отца. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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