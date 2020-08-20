Ольга Шукшина отреагировала на заявление Бари Бариевича

Скандал вокруг развода Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова набирает обороты. Теперь конфликт разгорелся между детьми знаменитостей. Вчера Алибасов-младший обвинил Ольгу Шукшину в колдовстве. Ответ актрисы не заставил себя долго ждать.

Артистка заявила, что не позволит Бари Бариевичу что-то говорить в адрес своей семьи, а ситуацию с куклой вуду она назвала вздором.

"Он здесь никто. Злословить в адрес нашей семьи он тем более не имеет ни малейшего права", – рассказывает Шукшина.



Ольга также считает, что Бари Каримович поступил не по-мужски. О разводе мама актрисы узнала случайно, уточняет "Собеседник.ру". Как оказалось, Лидия Николаевна хотела первой подать на развод, но Алибасов ее опередил, даже не оповестив свою еще пока супругу о своем решении.

Дочка народной артистки надеется, что в скором времени ситуация с Бари Алибасовым забудется как страшный сон. Сейчас Лидия Николаевна хочет поскорее разрешить вопрос с квартирой и навсегда вычеркнуть Алибасовым из своей жизни.

Напомним, что вчера в эфире "Пусть говорят" Алибасов-младший заявил, что дочка Шукшиной подбросила куклу вуду в дом его отца.