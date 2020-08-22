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Гарик Харламов в свойственной ему манере опять насмешил народ. Резидент Comedy Club на своей странице в соцсети выложил серию кадров, где показал, как бы выглядели его дети от звезд шоу-бизнеса. Особенно поклонников порадовал возможный вид отпрысков юмориста и Ларисы Гузеевой.
Шоумен опубликовал пост, в котором разместил фото "детей" от Анджелины Джоли, Ирины Шейк, Гоши Куценко, Тимура Батрутдинова и Ларисы Гузеевой.
Фотография деток от ведущей "Давай поженимся!" разместилась на последнем кадре в карусели. "Наследники" получились особенно необычными. Девочка оказалась почти беззубой, а мальчик с испещренными морщинами лицом и нездоровым взглядом.
Поклонников позабавил юмористический пост, и они продолжили развлекаться в комментариях.
"От Гузеевой приемные!", "Хорошо, конечно, но не очень кстати", "Какие замечательные детки у тебя с тетей Гу", "С Гузеевой у вас вышли бы отличные дети", "Идеальная пара", – веселятся под фотографиями пользователи Сети.
Ранее "Утро.ру" показывало "возлюбленную" Харламова в свадебном платье.
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