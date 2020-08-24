Знаменитости было 89 лет

Стало известно, что Борис Христофоров скончался в столице на 90-м году жизни.

Причина смерти актера пока не известна, однако следы насильственной смерти на его теле не обнаружены. Место и время прощания со знаменитостью будет сообщено позже, уточняет "Пятый канал".

Напомним, что Христофоров получил известность благодаря своей роли в киноленте "Три толстяка".