Умер актер из "Трех толстяков"

Знаменитости было 89 лет

Стало известно, что Борис Христофоров скончался в столице на 90-м году жизни.

Причина смерти актера пока не известна, однако следы насильственной смерти на его теле не обнаружены. Место и время прощания со знаменитостью будет сообщено позже, уточняет "Пятый канал". 

Напомним, что Христофоров получил известность благодаря своей роли в киноленте "Три толстяка".

Юлия МИХАЙЛОВА

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