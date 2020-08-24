В этом году исполнилось 35 лет с момента выхода культовой киноленты

Сейчас в местах, где снимался фильм, практически не осталось декораций – домик Клавдии разваливается, а кузницы и вовсе не осталось. Фильм вышел 35 лет назад и, как выяснилось, он мог быть совсем иным.

Изначально, согласно сценарию, Будулай должен был умереть. Однако просьба исполнителя главной роли все изменила. Михай Волонтир обратился к режиссеру и попросил не убивать его героя. Тогда и Александр Бланк, и автор романа Анатолий Калинин решили оставить Будулая в живых.



Еще одним неожиданным решением стало "вернуть" главного героя к его возлюбленной Клавдии. Идея пришла автору спонтанно. Как признается Наталья Калинина, книга и сценарий очень разные. Многие моменты в них описываются совсем иначе. Например, в книге главный герой долго отходит от нападения, а в фильме наоборот. Девушка также вспоминает, что иногда сюжет правили прямо во время съемок.

"Во время съемок продолжали работу над сценарием. Прямо на съемочной площадке мы переписывали диалоги", – признается Наталья.



Когда было решено снимать продолжение "Цыгана", Михай Волонтир заявил, что будет сниматься только в поясе, в котором играл в первой части. Его удалось еле-еле найти на складе в Одессе.

К слову, Волонтир не очень любил жить вместе со всей съемочной командой. Иногда он оставался в одиночестве. Актер говорил, что ему больше нравится гулять и разговаривать с его конем Громом.

Коллеги вспоминают, что исполнитель роли Будулая ответственнее всех относился ко съемкам и всегда продумывал все до мелочей. Он даже выучился основам кузнечного ремесла для роли, передает "Собеседник.ру".

Сейчас на том месте, где снимали киноленту, стоит уже разваливающийся домик Клавдии. Наталья Калинина мечтает как-нибудь сделать там музей, посвященный фильму.

Ранее "Утро.ру" писало о смерти исполнителя главной роли в фильме "Цыган" – Будулая. Народный артист СССР Михай Волонтир скончался на 82-м году жизни после тяжелой болезни.