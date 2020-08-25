Изображать из себя "девочку из соседнего подъезда" Анне удается плохо, уверена эксперт

Пропавшая на время наследница звезды сериала "Моя прекрасная няня" постепенно возвращается к обычной жизни. Дочь Анастасии Заворотнюк активно общается с подписчиками в "Инстаграм". Девушка часто выкладывает свои фото на фоне изысканных интерьеров дома Заворотнюк, примеряя на себя разные образы. Далеко не все из них удачные, отметила стилист Любовь Горшенина.

Эксперт в беседе с "Утро.ру" рассказала о промахах и удачных решениях Анны Заворотнюк. Так, образ "милой простушки", по мнению Горшениной, дочери актрисы не подходит.

"Она как-то "тускнеет" в этих милых хлопковых кофточках, с этими аккуратными косичками… Или коротенькие расклешенные юбочки, которые, очевидно, очень ею любимы с тинейджеровского возраста. Милая простушка, коих сотни тысяч на просторах нашей страны. Зачем превращаться в Золушку "до встречи с крестной феей", если ты по праву рождения имеешь и роскошную внешность, и материально обеспечена? Показывать, что ты "девчонка из соседнего подъезда"? Но ведь все понимают, что это не так", – заявила стилист.

Незаменимую для отдыха спортивную одежду дочь Анастасии Заворотнюк также не всегда выбирает удачно. По словам Горшениной, остановиться стоит на более ярких и сочных цветах.

"…все эти трикотажные кофты какого-то блеклого цвета… С такой яркой внешностью, как у Анны, в спортивный стиль лучше вносить больше ярких красок, надписей, контрастности и дерзких дизайнерских решений! Здесь же эти кофточки пастельного цвета... Они обтягивают идеальную спортивную фигуру девушки, но как-то "приглушают" впечатление, словно она одновременно стесняется себя и хочет закрыться", – сказала эксперт.

Вероятно, выбор такой одежды связан с переживаниями о здоровье мамы, которая сражается с онкологическим заболеванием. Возможно, повышенный интерес публики к последним новостям о здоровье Анастасии Заворотнюк психологически давит на Анну, предположила стилист.

Между тем дочь актрисы периодически появляется в образах, которые идеально ей подходят.

"Ее образы в городском стиле – тренч, солнцезащитные очки, открытые изящные босоножки и роскошные уложенные локоны – просто голивудская звезда! Это ей идет невероятно. Черты ее лица транслируют благородный аристократизм. Вместе с такой одеждой рождается гармония внутреннего состояния и внешности. Такая же благородная сдержанность на фотографии в доме: Анна сидит на лестнице в кремовой блузе, длинной бежевой юбке – спокойная и уверенная красавица", – подчеркнула Горшенина.

По мнению стилиста, Анне стоит принять свою потрясающую внешность, которой ее наградили родители и не размениваться на псевдодемократичные луки, которые не отражают ее яркую индивидуальность.

"Советую девушке развивать это стилистическое направление – городской шик. Он ей, безусловно, идет и подчеркивает высокий статус. Кстати, именно в таком стиле рекомендую одеваться тем, кто хочет расти по карьерной лестнице. Коллеги и руководство обязательно оценят ваш безупречный вкус и карьерные амбиции", – заключила стилист.

Ранее "Утро.ру" писало, как дочь Анастасии Заворотнюк показала убежище своей звездной мамы.