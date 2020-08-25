Звезда "Трех мушкетеров" десять лет страдает от неизлечимой болезни

Сегодня, 25 августа, народной артистке Маргарите Тереховой исполняется 78 лет. Кинозвезда за время своей карьеры сыграла более 50 ролей, а также ставила пьесы в качестве режиссера. Ею восхищались Андрей Тарковский и Роман Виктюк, а в театре им. Моссовета до сих пор с благодарностью вспоминают работы актрисы.

В начале 2000-х карьера Тереховой пошла на спад: родные обнаружили, что знаменитость страдает болезнью Альцгеймера. Наследники советской звезды вынуждены прятать ее от общественности – дочь артистки Анна Терехова признавалась: она не хочет, чтобы мать видели такой. По ее словам, болезнь сильно изменила Маргариту Борисовну, красотой которой восхищались многие.

Хлопоты о больной матери дети взяли на себя – оплачивают сиделок и всячески ее поддерживают. При этом Анна признавалась: болезнь прогрессирует и последние два года артистка практически прикована к постели. Сыгравшая роль Миледи в "Трех мушкетерах", раньше Терехова могла выучить гигантские тексты – теперь она, постепенно превращаясь в ребенка, и вовсе не помнит о своей блистательной карьере.

"Еще недавно она могла как-то изъясняться, а сейчас почти не говорит. Я только по глазам могу понять, какая у нее эмоция. Мама почти все время спит",

– рассказывала Анна Терехова в интервью "Комсомольской правде". По ее словам, актриса практически потеряла способность двигаться, и дочь даже не уверена, узнает ли ее знаменитость.

Наследница добавила, что больную мать очень поддерживают коллеги: звонят и помогают деньгами. Не забывают звезду и в театре, где она служила с 1964 года.

Маргарита Терехова была замужем трижды. Ее старшая дочь Анна родилась в браке с болгарским актером Савой Хашимовым и, как и мать, выбрала карьеру актрисы. Третьим мужем артистки стал режиссер Георгий Гаврилов. У супругов родился сын Александр, который также снимался в кино.