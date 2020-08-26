Певица призналась, что любит себя в естественном виде

Юлия Ковальчук не стесняется публиковать фотографии без макияжа. Артистка часто выкладывает на своих страницах в соцсети естественные снимки без косметики и чрезмерной ретуши. В этот раз она поделилась новыми кадрами и призналась, что специально попросила фотографа не убирать ее морщинки.

На снимках экс-солистка "Блестящих" позирует в легком летнем платье с большим букетом полевых ромашек в руках. Юлия отметила, что ей сложно подписывать такие снимки, потому что, по ее мнению, глаза говорят сами за себя.

"Морщинки...мои))) специально их не убирали, потому что как можно улыбаться от души без "лучиков", – отметила Ковальчук под фото (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

Поклонники певицы по достоинству оценили образ, который она выбрала для съемки. "Мне ОЧЕНЬ нравится эта серия!", "Очень красивые фотографии. И Вы, Юля, на них такая настоящая и светящаяся", "Как же красиво, воздушно, женственно и элегантно", "Вся прелесть в глубине глаз", "Что-то я совсем морщинок не заметила", "Глаза блестят и горят", – восхитились фанаты в комментариях.

Недавно Юлию Ковальчук раскритиковали за внешний вид. Поклонники решили, что певица слишком сильно похудела, а без макияжа похожа на 60-летнюю женщину.