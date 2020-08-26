Артисту не давали видеться с собственной дочерью

Сегодня известному юмористу Яну Арлазорову могло исполниться 73 года. Жизнь звезды "Аншлага" унес рак – артиста не стало в 2009 году. Он подарил своим поклонникам миллионы улыбок и радостных моментов, однако его судьба была далека от того, чтобы называться счастливой. Единственная дочь не пришла проститься со знаменитым родителем, явившись только на похороны. А ее мать и вовсе проигнорировала смерть бывшего мужа.

Ян Арлазоров стал известен на всю страну после того, как внимание аудитории захватила юмористическая программа "Аншлаг". Интеллектуальные шутки комика, перемежаемые глубокими философскими размышлениями, пришлись по душе российскому зрителю – у Арлазорова были толпы фанатов.

Однако внезапно комик ушел из успешного шоу. Поговаривали, что причиной тому стал конфликт с Региной Дубовицкой. По слухам, ее раздражало, что дотошный юморист слишком долго работал над номерами, доводя их до совершенства. А еще говорили, что Арлазоров мечтал сблизиться с Дубовицкой и сильно ревновал ее к Владимиру Винокуру. В общем, у острого на язык юмориста отношения с коллективом не сложились, и он ушел.

В личной жизни у комика тоже были проблемы. В вузе Ян Майорович встретил актрису Елу Санько. Она стала известной после роли в "Кабачке "13 стульев". Девушка была востребована и зарабатывала намного большее супруга. В семье начались скандалы и взаимные претензии. Супруги прожили вместе 12 лет. Когда на свет появилась их дочь Алена, Ела решила, что должна начать новую жизнь и в один деннь бросила Яна. Это стало огромным ударом для артиста, напоминает издание StarHit.

Пообщаться с дочерью Арлазоров смог только, когда она выросла. Юморист все делал для единственной наследницы – оплатил ее учебу, возил в путешествия. Однако спустя три года она пропала также внезапно, как когда-то ее мать. Очередное предательство подкосило артиста.

Ян Арлазоров скончался от рака поджелудочной железы. Два месяца он находился в тяжелом состоянии в онкоклинике, однако единственная дочь так и не приехала проведать отца.

Ранее "Утро.ру" раскрыло подробности конфликта известного юмориста с Региной Дубовицкой.