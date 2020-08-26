Александр Цуркан рассказал о серьезных проблемах

Актер сериала "Две судьбы" был женат пять раз. Расставания с возлюбленными всегда проходили непросто, однако сложнее всего Александру Цуркану дался развод с первой супругой. Вскоре после разрыва актер оказался в психиатрической клинике.

В студии программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым мужчина рассказал, что со своей первой супругой Татьяной он познакомился еще в университете. После свадьбы жена подарила ему наследницу, однако лодка любви разбилась о быт. Мечты об актерской карьере негативно сказались на семейной жизни. Татьяну не устраивало, что ее муж не посвящает всего себя семье. В итоге супруги решили разойтись. После расставания здоровье Цуркана пошатнулось, и он был вынужден лечь в психиатрическую больницу.

Очень помог актеру его отец.

"Как-то туда ко мне приехал папа и сказал: "Саша, остановись и подумай, для чего ты пришел в этот мир. У тебя есть время", – вспомнил Александр Иванович наставления родителя.

В итоге Цуркан смог справиться с проблемами и даже встретил свою новую любовь Елену. Вторая жена подарила знаменитости двух детей. Однако и тут не сложилось, поэтому они подали на развод, прожив вместе восемь лет.

После этого у звезды сериала "Две судьбы" было еще три романа, которые заканчивались неудачно. Но, по словам самого Александра Ивановича, сейчас он нашел ту самую и счастлив.