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Журналист Дмитрий Кончаловский объявил о разводе с супругой Ольгой Спиркиной. Как поведал племянник Никиты Михалкова, спасти союз не пожелала звезда сериала "Ранетки".
Он поделился переживаниями в "Инстаграм", подчеркнув, что не может больше скрывать эту информацию.
Поклонники пары были шокированы этим известием. Некоторые интернет-пользователи даже предположили, что Кончаловский пошутил. Многие отметили, что актриса и журналист были красивой парой.
"Сегодня не 1 апреля Дмитрий! Не разбивайте мне сердце!", "Не верится", "Жаль, что такая красивая пара расстается",
– написали фанаты.
К слову, несколько дней назад Ольга Спиркина рассуждала в "Инстаграм" о неуспешных мужчинах и о том, может ли женщина жить с неудачником. Она отметила, что знает много пар, в которых жена тянет семью, а муж довольствуется тем, что есть, "уходит в творческие поиски себя или запои". Актриса подчеркнула, что если женщина хочет каких-то изменений, то нужно действовать. Однако, говорила ли знаменитость о своем супруге, не известно.
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