Артист был подключен к аппарату ИВЛ

Скончался солист Саратовского театра оперетты Анатолий Горевой. Актера не стало на 69-м году жизни. Незадолго до смерти он попал в больницу, где у него подтвердили COVID-19.

Об этой трагической новости сообщили коллеги Горевого на своем сайте, отметив его талант и невероятную работоспособность.

Невестка актера Мария Горевая также подтвердила эту информацию в "Фейсбук". Девушка ранее рассказывала, что ее свекра госпитализировали, тест на коронавирус показал положительный результат, а позже его подключили к аппарату ИВЛ.

При этом Горевая отметила, что актер заболел еще 12 августа, ему было плохо – у него поднималась температура до +40°C, но возникла проблема с тем, чтобы его положили в больницу. После третьего обращения к докторам ему сделали КТ, которое показало, что у него 75% легких поражены. Тем не менее врачи отправили больного домой. Горевого госпитализировали позже. Девушка также жаловалась на то, что врачи не раскрывали подробности состояния ее родственника.