Актера не стало на 91-м году жизни

Народный артист Советского Союза Владимир Андреев скончался 29 августа в возрасте 90 лет. За два дня до смерти актер отпраздновал свой юбилей.

Известно, что артист скончался у себя на даче, сообщает MK.ru.

Предположительно, церемония прощания со знаменитостью состоится в среду, 2 сентября. Такое заявление сделал ректор ГИТИС Григорий Заславский, сообщает РИА "Новости".

Как отмечает источник, прощание может состояться в театре имени Ермоловой, где он работал с 1946 года.

С 1970 по 1985-й годы артист занимал должность главного режиссера театра. С 1992 по 2012-й – его худруком.

Актер снялся во многих советских кинокартинах, в том числе "Голубая чашка", "Сказка о царе Салтане" и "Человек родился".



