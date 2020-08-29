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Народный артист Советского Союза Владимир Андреев скончался 29 августа в возрасте 90 лет. За два дня до смерти актер отпраздновал свой юбилей.
Известно, что артист скончался у себя на даче, сообщает MK.ru.
Предположительно, церемония прощания со знаменитостью состоится в среду, 2 сентября. Такое заявление сделал ректор ГИТИС Григорий Заславский, сообщает РИА "Новости".
Как отмечает источник, прощание может состояться в театре имени Ермоловой, где он работал с 1946 года.
С 1970 по 1985-й годы артист занимал должность главного режиссера театра. С 1992 по 2012-й – его худруком.
Актер снялся во многих советских кинокартинах, в том числе "Голубая чашка", "Сказка о царе Салтане" и "Человек родился".
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