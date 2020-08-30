Известному продюсеру было 72 года

Художественный руководитель мультсериала "Смешарики" Анатолий Прохоров скончался сегодня, 30 августа. Об этом сообщил аниматор Константин Бронзит.

Именно Прохоров сформировал его как режиссера и стал главный учителем мультипликатора, написал Бронзит в "Фейсбук". Причины смерти телепродюсера не уточняются.

Прохоров был сооснователем анимационной студии "Пилот" и одним из создателей "Смешариков". Продюсер мультфильма Юлия Николаева поведала, что Анатолий Валентинович работал до последнего дня и принимал активное участие в проекте, передает 78.ru.