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Художественный руководитель мультсериала "Смешарики" Анатолий Прохоров скончался сегодня, 30 августа. Об этом сообщил аниматор Константин Бронзит.
Именно Прохоров сформировал его как режиссера и стал главный учителем мультипликатора, написал Бронзит в "Фейсбук". Причины смерти телепродюсера не уточняются.
Прохоров был сооснователем анимационной студии "Пилот" и одним из создателей "Смешариков". Продюсер мультфильма Юлия Николаева поведала, что Анатолий Валентинович работал до последнего дня и принимал активное участие в проекте, передает 78.ru.
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