Умер автор "Смешариков"

Известному продюсеру было 72 года

Художественный руководитель мультсериала "Смешарики" Анатолий Прохоров скончался сегодня, 30 августа. Об этом сообщил аниматор Константин Бронзит.

Именно Прохоров сформировал его как режиссера и стал главный учителем мультипликатора, написал Бронзит в "Фейсбук". Причины смерти телепродюсера не уточняются.

Прохоров был сооснователем анимационной студии "Пилот" и одним из создателей "Смешариков". Продюсер мультфильма Юлия Николаева поведала, что Анатолий Валентинович работал до последнего дня и принимал активное участие в проекте, передает 78.ru.

Карина СИРАЗОВА

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