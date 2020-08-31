Ильич вместе с супругой Ириной Смелой записали видеообращение

Илья Прусикин сообщил новость, которая расстроила фанатов группы. Музыкант и его жена рассказали, что приняли решение развестись. По словам Ильича, записать обращение они решили, чтобы поклонники все узнали из первых рук, а не из желтой прессы. При этом настроены оба были, судя по всему, позитивно. Лидер Little Big и его пока еще супруга шутили и смеялись в начале ролика.

Прусикин и Смелая сообщили также, что это решение не было внезапным. О разводе пара задумалась еще в декабре прошлого года. Отношения, по словам артистов, разрушил слишком плотный рабочий график, из-за которого они мало времени посвящали друг другу.

"Слава богу, мы остались друзьями", – отметил Ильич.

По его словам, они с Ириной наконец-то обсудили все претензии друг к другу, а накопилось их очень много, и решили не сохранять брак только ради ребенка.

"Мы оба были бы несчастными", – заключил Прусикин.

Напомним, Прусикин и Смелая поженились в 2016 году. У них есть общий сын Добрыня, малышу два года.

Фанаты оставили множество комментариев под опубликованным на "Ютуб" видео. Многих эта новость шокировала.

"Это какой то капец! Только ждали Добрыню . Что за год??? Вот это реально уже удар ниже пояса. Но вы взрослые, конечно, решайте сами. Мы вас любим!!!!!" – эмоционально высказалась одна из поклонниц.