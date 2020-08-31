"Могла крепко выпить": всплыли подробности бурной жизни Легкоступовой

"Могла крепко выпить": всплыли подробности бурной жизни Легкоступовой
Валентина Легкоступова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Знаменитый артист уверяет, что певица раньше нередко прикладывалась к бутылке

Певец Юлиан рассказал, что в прошлом у Валентины Легкоступовой были большие проблемы с алкоголем. Артиста удивляет, что никто не говорит об этом. Коллеги и родственники заверяют публику, что певица никогда не злоупотребляла спиртным, и только новый муж споил любимцу миллионов.

По словам Юлиана, дело обстояло не так. Певец рассказал, что был знаком с исполнительницей хита "Ягода-малина" еще с начала 90-ых. Однажды они вместе были в длительной поездке. Артист воочию наблюдал за тем, как Валентина перебарщивает с алкоголем. Окружающим даже приходилось отнимать у знаменитости алкоголь – настолько у нее была сильная тяга к спиртному.

"Она могла очень крепко выпить. Я удивлен, что сейчас мои коллеги делают вид, что Валя никогда не употребляла спиртное", – недоумевает артист.

При этом Юлиан разделяет мнение многих фанатов и коллег Легкоступовой. Певец тоже уверен, что в ее смерти виноват супруг Юрий Фирсов. По мнению знаменитости, яхтсмен довел ее трагедии. Муж должен был знать, что артистке нельзя пить, но намерено спаивал звезду.

"Он ее просто угробил! Мне он больше напоминает альфонса", - заявил Юлиан в разговоре с изданием "Собеседник".

Недавно дочь певицы Анетта Бриль делилась подробностями жизни звездного семейства. Оказалось, отчим угрожал ей и запрещал видеться с матерью.

Ольга ФЕДОРОВА

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