Счастливый отец сам сообщил радостную весть

Эд Ширан рассказал в своем "Инстаграм", что у него родилась дочь. Малышка появилась на свет на прошлой неделе. Имя ей дали необычное – Лайра-Антарктида.

Напомним, на матери девочки – Черри Сиборн – артист женился тайно год назад. Судя по всему, музыкант не любит афишировать личную жизнь: рождение дочки он скрывал целую неделю.

Новости о прибавлении в семействе Ширан сопроводил трогательной фотографией крошечных детских носочков.