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Эд Ширан рассказал в своем "Инстаграм", что у него родилась дочь. Малышка появилась на свет на прошлой неделе. Имя ей дали необычное – Лайра-Антарктида.
Напомним, на матери девочки – Черри Сиборн – артист женился тайно год назад. Судя по всему, музыкант не любит афишировать личную жизнь: рождение дочки он скрывал целую неделю.
Новости о прибавлении в семействе Ширан сопроводил трогательной фотографией крошечных детских носочков.
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