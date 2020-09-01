Пагубные пристрастия привели актера к печальному исходу

Валерий Николаев получил всероссийскую любовь после того, как исполнил главную роль в нашумевшем сериале "День рождения буржуя". Проект вышел на экраны в 2000 г., а артист стал настоящей звездой. Однако за кадром Николаев совершил немало ошибок, за которые ему пришлось расплачиваться.

Так, четыре года назад разразился настоящий скандал. Как и сегодня, внимание россиян было приковано к громкому ДТП с участием звезды. Сейчас люди с нетерпением ждут развязки в деле о смертельной аварии с Михаилом Ефремовым. В 2016 г. похожая ситуация произошла с Валерием Николаевым. Мужчина тоже позволил себе сесть за руль в нетрезвом виде, однако трагедии с жертвами удалось избежать.

Дело было зимним вечером. Автомобиль артиста, которым он управлял сам, протаранил несколько машин в центре столицы. Под раздачу попала и машина сотрудников ГИБДД. Николаев попытался уехать с места ДТП и наехал на правоохранителя. Звезду задержали. Сообщается, что от него сильно пахло спиртным. Кроме того, у Валерия не было прав, а его авто находилось в розыске. Артиста также подозревали в том, что накануне он сбил женщину и сбежал с места ДТП.

В итоге знаменитость по решению суда арестовали на 10 суток. Однако он отказался признавать свою вину и скрылся из здания суда. Позже его поместили в спецприемник. После всего этого последовала череда схожих правонарушений: артист выезжал на встречку, а также управлял автомобилем, будучи уже лишенным прав.

Спустя некоторое время Николаев выступил с покаянным обращением. Он признал, что совершил много ошибок и попросил у публики прощение. Актер сообщил, что из-за личных трагедий пристрастился к алкоголю, который и повел его по кривой дорожке, пишет издание "Комсомольская правда".

Сейчас Валерий счастлив в четвертом браке с Эльмирой Земсковой. Его любимая младше звезды на 20 лет. Актер продолжает свой творческий путь и прекратил злоупотреблять алкоголем. Недавно вместе с Лизой Арзамасовой артист выпустил спектакль "Ночь ее откровений".