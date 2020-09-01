Певец поделился раритетным кадром

Прохор Шаляпин решил побаловать подписчиков редким снимком. Сегодня финалист проекта "Фабрика звезд-6" показал архивный кадр с королевой эстрады Ириной Аллегровой.

На фотографии знаменитости широко улыбаются. Народная артистка России одета в нежно-голубое летнее платье с глубоким декольте. Прохор же облачился в белоснежную сорочку, оголившую грудь, с острым воротничком и черный пиджак с блестками.

Знаменитый певец назвал обнародованный кадр уникальным. Он тепло высказался об Аллегровой. По мнению Шаляпина, певица источает женскую привлекательность и обладает особым очарованием.

"Женщина-огонь! Шарм, соблазн, волшебство – все в одном флаконе", – написал прославившийся фабрикант.

Верные поклонника творчества Прохора не могли пройти мимо яркого снимка. Некоторые отметили, что рядом с привлекательным артистом каждая женщина расцветает.

"Красивые", "Ты уникальный артист", "Самая любимая певица", "Очень крутая, моя любимая артистка", "Бомбезные", - восхищаются фанаты в комментариях к новой публикации.

Кстати, недавно Шаляпин рассказал своей полумиллионной аудитории о переменах по внешности. Певец ослепил поклонников голливудской улыбкой.