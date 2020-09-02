Инцидент произошел из-за простого замечания

Народного артиста РФ Юрия Шлыкова избили в центре Москвы. Он получил незначительные травмы.

По словам пострадавшего, инцидент произошел в подъезде его дома. Актер возвращался с прогулки вместе со своей собакой.

Подходя к подъезду, Юрий Вениаминович заметил неубранный мусор. Затем Шлыков увидел двух мужчин, которые перетаскивали вещи, оставляя за собой грязь. Он принял их за строителей, передает телеканал "360".

Артист сделал им замечание и попросил убрать за собой, отмечает "Вечерняя Москва". Мужчины отреагировали крайне резко. Зайдя в лифт, Шлыков снова столкнулся с ними. Он попытался еще раз по-хорошему договориться, в ответ на что получил удар по лицу.

По словам Юрия Вениаминовича, он хотел подняться наверх, но обидчики ему не позволили. Артиста схватили за шею, повалили на пол и стали избивать ногами.

Все произошедшее попало на камеры. Видео опубликовали на сайте РЕН ТВ.

Как отметил Юрий Шлыков, после инцидента у него на теле остались следы от побоев. Артист не планирует обращаться в больницу. Но простить своим обидчикам такой бесчеловечный поступок Шлыков не смог. Он написал заявление в полицию.

Напомним, Юрий Шлыков сыграл более 60 главных ролей в кино. Наиболее яркими стали роли артиста в таких киноработах, как "Инспектор Лосев", "Колыбельная для мужчин", "Настройщик", "Нелюбимый" и другие.