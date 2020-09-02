Галкин с Пугачевой и Гарик Харламов с Кристиной Асмус не поскупились на дорогие школы для любимых чад

Как известно, дети – это цветы жизни. На них многие родители готовы тратить огромные суммы денег.

Исключением не стали и звезды российского шоу-бизнеса – Максим Галкин с Аллой Пугачевой, а также Гарик Харламов. Они решили отдать своих наследников в элитные учебные заведения.

Так, Примадонна и юморист вчера отправили своих детей в первый класс. Теперь Лиза и Гарри будут учиться в элитной частной школе – Первой московской гимназии. За это, как узнали журналисты, звездные родители будут платить 160 тыс. руб. в месяц.

За такие деньги гимназия предлагает не только высокое качество обучения, но и различные дополнительные опции – бассейн, шахматный клуб, теннисный корт, чайный домик и многое другое.

Кроме того, детей будет забирать из школы и развозить по домам частный охраняемый автобус, передает новостной портал Super.ru.

Что касается Гарика Харламова, то он устроил свою дочь Настю в престижную подмосковную школу "Президент". Наследница комика и Кристины Асмус будет углубленно изучать иностранные языки.

Харламов по цене за обучение переплюнул даже Пугачеву и Галкина. Звезда Comedy Club в месяц будет отдавать 180 тыс. рублей.

Ранее "Утро.ру" писало о том, сколько тратили Примадонна с мужем на Лизу и Гарри еще до того, как отправили их в школу.