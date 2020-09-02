Сколько звезды тратят на обучение детей: СМИ озвучили суммы

Сколько звезды тратят на обучение детей: СМИ озвучили суммы
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Галкин с Пугачевой и Гарик Харламов с Кристиной Асмус не поскупились на дорогие школы для любимых чад

Как известно, дети – это цветы жизни. На них многие родители готовы тратить огромные суммы денег.

Исключением не стали и звезды российского шоу-бизнеса – Максим Галкин с Аллой Пугачевой, а также Гарик Харламов. Они решили отдать своих наследников в элитные учебные заведения.

Так, Примадонна и юморист вчера отправили своих детей в первый класс. Теперь Лиза и Гарри будут учиться в элитной частной школе – Первой московской гимназии. За это, как узнали журналисты, звездные родители будут платить 160 тыс. руб. в месяц.

За такие деньги гимназия предлагает не только высокое качество обучения, но и различные дополнительные опции – бассейн, шахматный клуб, теннисный корт, чайный домик и многое другое.

Кроме того, детей будет забирать из школы и развозить по домам частный охраняемый автобус, передает новостной портал Super.ru.

Что касается Гарика Харламова, то он устроил свою дочь Настю в престижную подмосковную школу "Президент". Наследница комика и Кристины Асмус будет углубленно изучать иностранные языки.

Харламов по цене за обучение переплюнул даже Пугачеву и Галкина. Звезда Comedy Club в месяц будет отдавать 180 тыс. рублей.

Ранее "Утро.ру" писало о том, сколько тратили Примадонна с мужем на Лизу и Гарри еще до того, как отправили их в школу.

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Крым отказался от "слишком грязной" воды с Украины

Днепр несет на полуостров до 20% сточных отходов промышленных предприятий Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей