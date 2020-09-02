Звезде пришлось сдерживать рвотные позывы на публике

Дана Борисова тепло поздравила свою коллегу по звездному цеху Елену Проклову. Сегодня актрисе исполнилось 67 лет. В посвященном знаменитой подруге посте телеведущая вспомнила, как они вместе выживали на популярном шоу – однажды звезды отравились протухшими морепродуктами.

"Помню, как ели на конкурсе реально протухшую рыбу, как ты побелела при этом, и старалась сдержать тошноту", – откровенничает в своем "Инстаграм" теледива.

Поздравительный пост знаменитость сопроводила совместными фотографиями с Еленой Прокловой. Две звезды приняли участие в программе "Пусть говорят". Для съемок в шоу Дана Борисова выбрала ультракороткие шорты и черный пиджак. Проклова пришла в элегантном платье со свободной юбкой.

В публикации Дана также призналась, что с большой радостью проводила время вместе со звездной коллегой на съемках "Последнего героя" в Доминикане . Артистки ночевали в одной хижине и провели многие часы в задушевных разговорах.

Впрочем, многочисленных подписчиков Даны не особо впечатлил трогательный пост. Все их внимание было приковано к внешнему виду телеведущей. Некоторые едко заметили, что ноги Борисовой потеряли былую подтянутость, и было бы неплохо прикрыть их более подобающим 44-летней женщине нарядом.

Кстати, недавно Дана делилась своим опытом общения с Михаилом Ефремовым. Телеведущая провела время в компании актера в ресторане.