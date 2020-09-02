"Ели протухшую рыбу": Борисова вспомнила приключения с Прокловой

"Ели протухшую рыбу": Борисова вспомнила приключения с Прокловой
Дана Борисова. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Звезде пришлось сдерживать рвотные позывы на публике

Дана Борисова тепло поздравила свою коллегу по звездному цеху Елену Проклову. Сегодня актрисе исполнилось 67 лет. В посвященном знаменитой подруге посте телеведущая вспомнила, как они вместе выживали на популярном шоу – однажды звезды отравились протухшими морепродуктами.

"Помню, как ели на конкурсе реально протухшую рыбу, как ты побелела при этом, и старалась сдержать тошноту", – откровенничает в своем "Инстаграм" теледива.

Поздравительный пост знаменитость сопроводила совместными фотографиями с Еленой Прокловой. Две звезды приняли участие в программе "Пусть говорят". Для съемок в шоу Дана Борисова выбрала ультракороткие шорты и черный пиджак. Проклова пришла в элегантном платье со свободной юбкой.


В публикации Дана также призналась, что с большой радостью проводила время вместе со звездной коллегой на съемках "Последнего героя" в Доминикане . Артистки ночевали в одной хижине и провели многие часы в задушевных разговорах.

Впрочем, многочисленных подписчиков Даны не особо впечатлил трогательный пост. Все их внимание было приковано к внешнему виду телеведущей. Некоторые едко заметили, что ноги Борисовой потеряли былую подтянутость, и было бы неплохо прикрыть их более подобающим 44-летней женщине нарядом.

Кстати, недавно Дана делилась своим опытом общения с Михаилом Ефремовым. Телеведущая провела время в компании актера в ресторане.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

В ФРГ заговорили о санкциях против России: стали известны результаты анализов Навального

Евросоюз намерен подготовить ответную реакцию с НАТО

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей