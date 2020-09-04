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Стало известно о том, что у Роберта Паттинсона обнаружили коронавирус. Звезда "Сумерек" якобы сдал тест на COVID-19, который показал положительный результат.
Из-за этого съемки фильма "Бэтмен" с Паттинсоном в главной роли придется перенести на неопределенный срок, передает издание Vanity Fair. Ранее работу прерывали в марте из-за введенного карантина. Актеры и съемочная группа провели на площадке в общей сложности семь недель.
Компания Warner Bros. подтвердила, что один из членов команды заразился коронавирусом. Однако она не упомянула, кто именно получил положительный результат. О том, что это Роберт Паттинсон, сообщил осведомленный источник.
Официальный представитель актера отказался комментировать данную ситуацию, передает телеканал "360".
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Сообщения из Берлина о том, что главный российский оппозиционер Алексей Навальный действительно отравлен, причем, предположительно, ядом из печально известной группы "Новичок", привело к падению курса российского рубля