Съемки фильма с участием актера приостановили

Стало известно о том, что у Роберта Паттинсона обнаружили коронавирус. Звезда "Сумерек" якобы сдал тест на COVID-19, который показал положительный результат.

Из-за этого съемки фильма "Бэтмен" с Паттинсоном в главной роли придется перенести на неопределенный срок, передает издание Vanity Fair. Ранее работу прерывали в марте из-за введенного карантина. Актеры и съемочная группа провели на площадке в общей сложности семь недель.

Компания Warner Bros. подтвердила, что один из членов команды заразился коронавирусом. Однако она не упомянула, кто именно получил положительный результат. О том, что это Роберт Паттинсон, сообщил осведомленный источник.

Официальный представитель актера отказался комментировать данную ситуацию, передает телеканал "360".