СМИ: Роберт Паттинсон заразился коронавирусом

Съемки фильма с участием актера приостановили

Стало известно о том, что у Роберта Паттинсона обнаружили коронавирус. Звезда "Сумерек" якобы сдал тест на COVID-19, который показал положительный результат.

Из-за этого съемки фильма "Бэтмен" с Паттинсоном в главной роли придется перенести на неопределенный срок, передает издание Vanity Fair. Ранее работу прерывали в марте из-за введенного карантина. Актеры и съемочная группа провели на площадке в общей сложности семь недель.

Компания Warner Bros. подтвердила, что один из членов команды заразился коронавирусом. Однако она не упомянула, кто именно получил положительный результат. О том, что это Роберт Паттинсон, сообщил осведомленный источник.

Официальный представитель актера отказался комментировать данную ситуацию, передает телеканал "360"

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Навальный обвалил рубль

Сообщения из Берлина о том, что главный российский оппозиционер Алексей Навальный действительно отравлен, причем, предположительно, ядом из печально известной группы "Новичок", привело к падению курса российского рубля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей