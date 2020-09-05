Очевидцы считают, что артистку подкосила смерть близкой подруги

Актриса Тамара Семина появилась в минувший четверг на церемонии прощания с Ириной Печерниковой, которая скончалась 2 сентября, не сумев дожить один день до своего 75-летия. Звезда пришла проститься со своей коллегой.

Правда, возраст Семиной дает о себе знать – одной рукой она опиралась на костыль, другой – на молодого человека, ее помощника. Знаменитость поговорила с присутствующими и затем уехала на такси. По словам очевидцев, выглядела она при этом не лучшим образом, сообщает Вокруг.ТВ.

Журналисты полагают, что Семина не могла принять уход из жизни Печерниковой, так как близко с ней общалась, и новость нанесла удар по ее здоровью.

Впрочем, когда-то Печерникова сама признавалась, что считает Тамару своей близкой подругой. Знакомство артисток состоялось случайным образом, однако они смогли быстро найти общий язык.

Во время выступления по телевидению Семина признавалась, что незадолго до смерти Печерникова строила многочисленные творческие планы и рассказывала о своих новых киноролях. Сама Семина отодвинула карьеру на задний план после смерти супруга, Владимира Прокофьева, которого не стало 15 лет назад.



Звезда закрылась от окружающего мира и неоднократно признавалась в беседе со СМИ, что больше не намерена связывать себя ни с кем брачными узами, так как любит покойного мужа, пишет StarHit.ru.

Ранее Семина признавалась в беседе со СМИ, что хочет "быть подальше от творческих вечеров, всего громкого, шумного и восхваляющего.