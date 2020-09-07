Сын Кристины Орбакайте уже открыл свой первый бизнес в Великобритании

Кристина Орбакайте – счастливая мама троих детей. Так, в 1998 году она подарила чеченскому бизнесмену Руслану Байсарову сына Дени. Сейчас парню 22 года, он живет в Лондоне и увлекается фотографией.

Когда мальчику исполнилось три года, его родители решили развестись. С этого момента журналисты тщательно следили за тем, как и с кем живет мальчик. Экс-супруги долго не могли решить, с кем останется ребенок. Тогда Кристина Орбакайте очень переживала, что Байсаров заберет у нее сына. Лишь спустя почти десять лет бывшие смогли договориться и через суд решили, что Дени может жить как у матери, так и у отца.

Пресса продолжала внимательно следить за жизнью внука Пугачевой в школьные годы. Если мальчик не появлялся на занятиях, то в СМИ сразу же писали о проблемах в семье и плохом здоровье Дени.

В 16 лет сын Орбакайте стал курсантом кадетского корпуса в Чечне. Многие предполагали, что такое решение его вынудил принять отец.

Сейчас Байсаров с отцом не живет – он учится в Лондоне и иногда приезжает в гости к маме в Майами. Парень также поддерживает хорошие отношения со своими сводными братьями и сестрами, уточняет канал "ТВЦ".

Во время самоизоляции он решил поэкспериментировать и почти полностью отрезал свои белые локоны. Однако в Сети отметили, что ему так даже лучше, передает Teleprogramma.pro.

О личной жизни молодой человек предпочитает не рассказывать. Раньше он встречался с девушкой, однако они расстались достаточно давно. О его личной жизни ходит много слухов, сейчас на странице Дени в "Инстаграм" нет фотографий с девушками.

Сын Орбакайте посвящает все свободное время фото– и видеосъемке. Парень, который увлекается искусством, также открыл специальное место, где предлагает всем желающим избавиться от стресса с помощью арт-терапии.

Напомним, что ранее Кристина Орбакайте сексапильно станцевала с сыном. Не всем понравились движения артистки перед наследником.