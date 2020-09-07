Побрился налысо и уехал от отца: чем живет чеченский внук Пугачевой

Побрился налысо и уехал от отца: чем живет чеченский внук Пугачевой
Дени Байсаро. Фото:instagram.com/dennyartview
Сын Кристины Орбакайте уже открыл свой первый бизнес в Великобритании

Кристина Орбакайте – счастливая мама троих детей. Так, в 1998 году она подарила чеченскому бизнесмену Руслану Байсарову сына Дени. Сейчас парню 22 года, он живет в Лондоне и увлекается фотографией.

Когда мальчику исполнилось три года, его родители решили развестись. С этого момента журналисты тщательно следили за тем, как и с кем живет мальчик. Экс-супруги долго не могли решить, с кем останется ребенок. Тогда Кристина Орбакайте очень переживала, что Байсаров заберет у нее сына. Лишь спустя почти десять лет бывшие смогли договориться и через суд решили, что Дени может жить как у матери, так и у отца. 

Пресса продолжала внимательно следить за жизнью внука Пугачевой в школьные годы. Если мальчик не появлялся на занятиях, то в СМИ сразу же писали о проблемах в семье и плохом здоровье Дени. 

В 16 лет сын Орбакайте стал курсантом кадетского корпуса в Чечне. Многие предполагали, что такое решение его вынудил принять отец.

Сейчас Байсаров с отцом не живет – он учится в Лондоне и иногда приезжает в гости к маме в Майами. Парень также поддерживает хорошие отношения со своими сводными братьями и сестрами, уточняет канал "ТВЦ". 

Во время самоизоляции он решил поэкспериментировать и почти полностью отрезал свои белые локоны. Однако в Сети отметили, что ему так даже лучше, передает Teleprogramma.pro. 

О личной жизни молодой человек предпочитает не рассказывать. Раньше он встречался с девушкой, однако они расстались достаточно давно. О его личной жизни ходит много слухов, сейчас на странице Дени в "Инстаграм" нет фотографий с девушками. 

Сын Орбакайте посвящает все свободное время фото– и видеосъемке. Парень, который увлекается искусством, также открыл специальное место, где предлагает всем желающим избавиться от стресса с помощью арт-терапии. 

Напомним, что ранее Кристина Орбакайте сексапильно станцевала с сыном. Не всем понравились движения артистки перед наследником.

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Как Трамп хотел подлизаться к Путину: бывший адвокат раскрыл детали неудобной истории

Юрист объяснил причины, почему президент США восхищается лидером России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей