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Актер и певец Семен Слепаков написал о трагедии в своем "Инстаграм".
"Умер гениальный артист и потрясающий человек – Сергей Михайлович Колтаков. Тонкий, умный, талантливый, бесстрашный, с великолепным чувством юмора. Прощайте, Сергей Михайлович! Вас будет очень сильно не хватать. RIP",
– говорится в сообщении.
Подробностей Слепаков не приводит. Неизвестна причина смерти 64-летнего актера и ее обстоятельства. Официально эту информацию пока никто не подтвердил.
Дебютом Колтакова в 1981 году стал фильм "Валентина" режиссера Глеба Панфилова. Однако настоящую известность он обрел через несколько лет, когда снялся в картине "Соучастники" Инны Туманян. После перестройки он стал гораздо реже появляться в кино, вернувшись к активной работе лишь в двухтысячных. Среди известных фильмов с его участием "Зеркало для героя", "Армавир" и многие другие.
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