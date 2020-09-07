Из жизни ушел Сергей Колтаков

Актер и певец Семен Слепаков написал о трагедии в своем "Инстаграм".

"Умер гениальный артист и потрясающий человек – Сергей Михайлович Колтаков. Тонкий, умный, талантливый, бесстрашный, с великолепным чувством юмора. Прощайте, Сергей Михайлович! Вас будет очень сильно не хватать. RIP",

– говорится в сообщении.

Подробностей Слепаков не приводит. Неизвестна причина смерти 64-летнего актера и ее обстоятельства. Официально эту информацию пока никто не подтвердил.

Дебютом Колтакова в 1981 году стал фильм "Валентина" режиссера Глеба Панфилова. Однако настоящую известность он обрел через несколько лет, когда снялся в картине "Соучастники" Инны Туманян. После перестройки он стал гораздо реже появляться в кино, вернувшись к активной работе лишь в двухтысячных. Среди известных фильмов с его участием "Зеркало для героя", "Армавир" и многие другие.