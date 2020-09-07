Телеведущая пробыла в проекте два года

Телеведущая трэвел-шоу "Орел и решка" Алина Астровская сообщила о своем уходе. Новость об этом появилась в официальном инстаграм-аккаунте телеканала "Пятница".

Было опубликовано видеообращение, в котором Алина Астровская рассказала о причинах своего ухода. Также она поблагодарила всех своих поклонников за любовь и поддержку.

"Мое приключение в рамках передачи "Орел и решка" закончилось" – сообщила 30-летняя телезвезда.

Астровская объяснила, что как бы сильно она не любила частые переезды и яркие приключения, сейчас ей просто хочется побыть дома.

Телеканал "Пятница" объявил, что сезон "Чудеса света", ведущей которого и была Астровская, продолжается. На данный момент неизвестно, кто станет соведущим Антона Зайцева. Информация об этом появится чуть позже.

Пользователи Сети были шокированы данной новостью. Некоторые остались в недоумении, почему самые лучшие ведущие покидают проект.

Напомним, в передаче "Орел и Решка" Алина Астровская появилась в 2018 году. Вместе с Колей Сергой она вела сезон "По морям-2".

Помимо опыта приключений, Астровская получила от "Орла и решки" самое главное – на проекте ей удалось обрести свою любовь. Возлюбленным телеведущей стал Антон Лаврентьев, сообщает "Вокруг ТВ".

Лаврентьев вел несколько сезонов "Орла и решка. Шопинг". В личных соцсетях Антон часто делится трогательными снимками с любимой.