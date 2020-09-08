Одна с семью детьми: как живет Леонова после ухода Цыганова

Одна с семью детьми: как живет Леонова после ухода Цыганова
Ирина Леонова. Кадр из "Люди и тени. Секреты кукольного театра" (2001)
Два месяца назад актриса пережила очередную страшную потерю

Ирину Леонову называли одной из самых перспективных актрис российского шоу-бизнеса, однако кинозвезда сделала выбор в пользу семьи. Счастливую личную жизнь артистке построить так и не удалось – муж Евгений Цыганков ушел к другой женщине, когда супруга была беременна седьмым ребенком.

Карьера Леоновой началась еще во времена обучения в театральном, а в 1999 г. она впервые сыграла в кино. Зрители познакомились с артисткой, исполнившую роль Лизы в фильме "Опять надо жить". С тех пор Ирину стали приглашать сниматься и в других проектах.

В 2000 г. актриса вышла замуж за коллегу Игоря Петренко, но спустя четыре года брак распался. По слухам, причиной разрыва стало то, что у пары так и не родились дети.

Тогда же кинозвезда закрутила роман с Евгением Цыгановым, а через год появилась на свет первая дочь актеров Полина. Леонова погрузилась в материнство, все свое время посвящая семье. В отношениях со вторым мужем она родила еще шестерых детей: Никиту, Софию, Андрея, Александра, Георгия и Веру. Артисты были вместе 11 лет, но брак официально так и не оформили.

Когда Леонова была беременна младшей дочерью, Цыганов решил уйти из семьи. Его новой избранницей стала Юлия Снигирь, которая через несколько месяцев тоже родила артисту сына.

"Ирина самодостаточный и сильный человек. Она живет жизнью, которой хочет жить. Она не несчастная жертва, думать так – неуважение к ней. У нее все хорошо",

рассказала Снигирь в Ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!". Она добавила, что Цыганов общается и помогает детям, кроме того, живут они неподалеку. А вот с Леоновой она не общается – незачем.

В июне этого года в жизни актрисы из "Горе от ума" произошла трагедия – после тяжелой болезни умерла ее мать. Леонова же вернулась на работу в Малый театр, передает "Комсомольская правда", а вот о личной жизни артистки ничего не известно.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как сложилась судьба Марины Зудиной после смерти Олега Табакова.

Карина СИРАЗОВА

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