Одна с семью детьми: как живет Леонова после ухода Цыганова
Ирину Леонову называли одной из самых перспективных актрис российского шоу-бизнеса, однако кинозвезда сделала выбор в пользу семьи. Счастливую личную жизнь артистке построить так и не удалось – муж Евгений Цыганков ушел к другой женщине, когда супруга была беременна седьмым ребенком.
Карьера Леоновой началась еще во времена обучения в театральном, а в 1999 г. она впервые сыграла в кино. Зрители познакомились с артисткой, исполнившую роль Лизы в фильме "Опять надо жить". С тех пор Ирину стали приглашать сниматься и в других проектах.
В 2000 г. актриса вышла замуж за коллегу Игоря Петренко, но спустя четыре года брак распался. По слухам, причиной разрыва стало то, что у пары так и не родились дети.
Тогда же кинозвезда закрутила роман с Евгением Цыгановым, а через год появилась на свет первая дочь актеров Полина. Леонова погрузилась в материнство, все свое время посвящая семье. В отношениях со вторым мужем она родила еще шестерых детей: Никиту, Софию, Андрея, Александра, Георгия и Веру. Артисты были вместе 11 лет, но брак официально так и не оформили.
Когда Леонова была беременна младшей дочерью, Цыганов решил уйти из семьи. Его новой избранницей стала Юлия Снигирь, которая через несколько месяцев тоже родила артисту сына.
"Ирина самодостаточный и сильный человек. Она живет жизнью, которой хочет жить. Она не несчастная жертва, думать так – неуважение к ней. У нее все хорошо",
– рассказала Снигирь в Ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!". Она добавила, что Цыганов общается и помогает детям, кроме того, живут они неподалеку. А вот с Леоновой она не общается – незачем.
В июне этого года в жизни актрисы из "Горе от ума" произошла трагедия – после тяжелой болезни умерла ее мать. Леонова же вернулась на работу в Малый театр, передает "Комсомольская правда", а вот о личной жизни артистки ничего не известно.
Ранее "Утро.ру" рассказало, как сложилась судьба Марины Зудиной после смерти Олега Табакова.
Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
31 декабря может стать выходным: как россияне будут отдыхать в 2021 году
В Министерстве труда предложили продлить январские каникулы
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус в России
- Коронавирус в России: главное
- Свежая статистика по коронавирусу в России на 8 сентября
- Раскрыты данные о заболевших коронавирусом на российских курортах
- Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса: подробности
Огород
- Секреты посадки озимого чеснока: готовимся к большому урожаю
- Поможет с сорняками после сбора урожая: эффективный метод использования гербицида
- Какие растения можно сеять под зиму: важные правила подготовки земли
Выбор читателей
- "Животик видно": Подольская поделилась кадрами с семейного праздника
- Эксперт: Лукашенко выпросил год до ухода
- "Больно смотреть": очевидцы рассказали о состоянии перенесшего операцию Корчевникова
- Год со смерти Назаровой: как сложилась судьба оставшейся одной внучки актрисы
- Пенсионерам напомнили о заявлении на выдачу пособия
- Эксперты назвали кандидатов на место Лукашенко в случае его свержения
- СМИ: 16-летний сын Лукашенко оказался оппозиционером
- Последний акт пьесы: немецкий эксперт предвидит колоссальные перемены в Белоруссии
- Коронавирус в России: главное
- Маринованные огурцы по-болгарски: рецепт заготовки на зиму
- "Вырезать ОМОН": тайные переговоры белорусских активистов объяснили в России
- "Масляков от ужаса покраснел": ведущего КВН шокировало поведение Гудкова
- "Расплата за Крым": США могут принудить РФ к репарации
- "Золотая" стратегия Путина вызвала восхищение в Европе
- Бывший вице-президент России объявил карьеру Лукашенко законченной
- "Сутки на ответ": президента Белоруссии вызвали на дуэль
- Советский рецепт огурцов: хрустящая закуска без лишних хлопот
- Порядок выплат пенсионерам изменится
- "Чудище и обезьяна": Жириновский и Наргиз устроили разборки
- Как свежие: необычный рецепт помидоров на зиму
Выбор читателей
- Михаил Ефремов Советский и российский актер, театральный режиссер, телеведущий.
- Владимир Путин президент России
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Анастасия Заворотнюк российская актриса театра и кино, телеведущая
- Александр Лукашенко Президент Белоруссии
- Владимир Зеленский Президент Украины, шоумен
- Агата Муцениеце Актриса
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Рифат Гарипов Политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Алексей Навальный блогер, российский оппозиционер
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- София Ротару советская и украинская эстрадная певица и актриса.
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Максим Галкин Артист, телеведущий