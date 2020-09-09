Экс-супруга ведущего подарила ему двух наследников

Александр Гордон был женат четыре раза. Так, в последнем браке с Нозанин Абдулвасиевой на свет появились два мальчика – Александр и Федор. Бывшая жена ведущего Первого канала показала, какими растут наследники Гордона.

На своей странице в "Инстаграм" экс-супруга выложила видно, на котором ее сыновья учатся играть в шахматы. Мальчики, одетые в одинаковые футболки, увлеченно изучают фигуры и выставляют их на доску. "Нет, пешка вот здесь, вот так", – учит пятилетний Александр младшего брата.

"Мои большие-маленькие парни", – умиляется мама мальчиков.

Редкое видео с сыновьями ведущего привлекло внимание пользователей социальной сети. В комментариях обсудили, на кого похожи Александр и Федор.

"На папу совсем не похожи!", "Старший очень похож на папу, а младший на маму", "Красавчики, но младший огонь. Памирский красавчик!", "Старший на папу похож", "Очень красивые мальчики!", "Один лучше другого, классные мальчишки", – отметили подписчики Нозанин.

Развелись Абдулвасиева и Гордон не так давно. Адвокаты назвали их развод самым цивилизованным.