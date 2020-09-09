"Старший на папу похож": как выглядят подросшие дети Гордона

"Старший на папу похож": как выглядят подросшие дети Гордона
Александр Гордон. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Экс-супруга ведущего подарила ему двух наследников

Александр Гордон был женат четыре раза. Так, в последнем браке с Нозанин Абдулвасиевой на свет появились два мальчика – Александр и Федор. Бывшая жена ведущего Первого канала показала, какими растут наследники Гордона. 

На своей странице в "Инстаграм" экс-супруга выложила видно, на котором ее сыновья учатся играть в шахматы. Мальчики, одетые в одинаковые футболки, увлеченно изучают фигуры и выставляют их на доску. "Нет, пешка вот здесь, вот так", – учит пятилетний Александр младшего брата. 

"Мои большие-маленькие парни", – умиляется мама мальчиков.

Редкое видео с сыновьями ведущего привлекло внимание пользователей социальной сети. В комментариях обсудили, на кого похожи Александр и Федор.

"На папу совсем не похожи!", "Старший очень похож на папу, а младший на маму", "Красавчики, но младший огонь. Памирский красавчик!", "Старший на папу похож", "Очень красивые мальчики!", "Один лучше другого, классные мальчишки", – отметили подписчики Нозанин. 

Развелись Абдулвасиева и Гордон не так давно. Адвокаты назвали их развод самым цивилизованным.

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

31 декабря может стать выходным: как россияне будут отдыхать в 2021 году

В Министерстве труда предложили продлить январские каникулы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей