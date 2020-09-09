Слова шоумена поставили певицу в неудобное положение

Алла Пугачева стала гостьей шоу своего мужа Максима Галкина. Представляя зрителю участников очередного выпуска "Музыкалити", юморист позволил себе весьма смелую шутку в адрес супруги.

"Это человек, который попал в это шоу через постель", – объявил Максим.

Такие откровения поставили Примадонну российской эстрады в неловкое положение. Алла Борисовна попыталась одернуть распоясавшегося супруга замечанием: "Что ты врешь вообще?". Однако Галкин явно вошел во вкус и продолжил подкалывать свою 71-летнюю жену.

Компанию легендарной певице на шоу составил 40-летний рэпер Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста. Максим не сдержался и сострил, объясняя, почему пригласил на программу именно этого артиста.

"Алла любит молодых и перспективных", – потешался юморист.

Галкин также заявил, что звать Пугачеву на шоу "Музыкалити", которое выходит на ютуб-канале ТО "Gazgolder", пришлось из-за того, что певица не верила, что муж каждую неделю пропадает на каких-то съемках с хип-хоп исполнителями.

Отметим, для участия в шоу исполнительница хита "Миллионы алых роз" выбрала современный наряд. Она появилась перед публикой в блестящем свитере розовато-металлического оттенка и ослепительно белых брюках.

Ранее Максим Галкин прокомментировал новости о разводе с Аллой Пугачевой. Примадонна с супругом подкололи тех, кто распускает слухи, и успокоили фанатов.

