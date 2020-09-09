Жил вдали от матери: судьба сына Веры Сотниковой
Вера Сотникова была замужем лишь раз и в 19 лет родила своего единственного сына Яна. С отцом мальчика Юрием Никольским актриса рассталась практически сразу, несмотря на то, что простила ему обман: избранник при знакомстве представился сотрудником музея, хотя на самом деле работал дворником. Как сложилась жизнь наследника Сотниковой – в материале "Утро.ру".
До девятого класса сына молодой артистки воспитывала бабушка и тетя в Волгограде. Сотникова же в это время работала в Москве, чтобы обеспечить ребенку достойную жизнь. Затем Ян Никольский переехал к матери, а после – отправился учиться в Великобританию.
Некоторое время ходили слухи, что сын Сотниковой снимался в телестройке "Дом-2". Однако как пишет "24СМИ", Никольского перепутали с другим человеком. На самом деле героем реалити-шоу был Ян Долидович, внешне похожий на наследника актрисы.
Ян Никольский ведет непубличный образ жизни, поэтому известно о нем немногое. Как сообщают СМИ, в 2009 г. он развелся с первой женой – пара познакомилась во Франции. У супругов родился сын Максим.
А вот месяц назад сын Сотниковой признался в эфире программы "Судьба человека", что он стал отцом во второй раз. О новой семье Никольский рассказывать не стал, но, по словам актрисы, сын счастлив в браке.
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