Жил вдали от матери: судьба сына Веры Сотниковой

Жил вдали от матери: судьба сына Веры Сотниковой
Вера Сотникова. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наследник актрисы предпочитает хранить личное в тайне

Вера Сотникова была замужем лишь раз и в 19 лет родила своего единственного сына Яна. С отцом мальчика Юрием Никольским актриса рассталась практически сразу, несмотря на то, что простила ему обман: избранник при знакомстве представился сотрудником музея, хотя на самом деле работал дворником. Как сложилась жизнь наследника Сотниковой – в материале "Утро.ру".

До девятого класса сына молодой артистки воспитывала бабушка и тетя в Волгограде. Сотникова же в это время работала в Москве, чтобы обеспечить ребенку достойную жизнь. Затем Ян Никольский переехал к матери, а после – отправился учиться в Великобританию.

Некоторое время ходили слухи, что сын Сотниковой снимался в телестройке "Дом-2". Однако как пишет "24СМИ", Никольского перепутали с другим человеком. На самом деле героем реалити-шоу был Ян Долидович, внешне похожий на наследника актрисы.


Ян Никольский ведет непубличный образ жизни, поэтому известно о нем немногое. Как сообщают СМИ, в 2009 г. он развелся с первой женой – пара познакомилась во Франции. У супругов родился сын Максим.

А вот месяц назад сын Сотниковой признался в эфире программы "Судьба человека", что он стал отцом во второй раз. О новой семье Никольский рассказывать не стал, но, по словам актрисы, сын счастлив в браке.

Карина СИРАЗОВА

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