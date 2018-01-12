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Вице-чемпиону Европы по стрельбе выстрелили в висок

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Спортсмен находится в реанимации

Серебряный призер чемпионата Европы среди юниоров 2017 г. по пулевой стрельбе Валерий Давыдов получил пулю в висок.

Его доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. Они борются за его жизнь, передает ТАСС.

Пресс-атташе Стрелкового союза России Елена Новикова рассказала, что случившееся не связано со спортом.

"Инцидент произошел 11 января вне спортивного объекта и не имеет никакого отношения к тренировочному процессу и соревнованиям", - добавила она.

Новикова утверждает, что в спортсмена выстрелили из травматического оружия. Она подчеркнула, что Стрелковый союз поможет выкарабкаться Давыдову и окажет необходимую поддержку его близким.

Валерий Давыдов завоевал серебряную медаль по стрельбе с 50 м по движущейся мишени на чемпионате Европы 2017 года.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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