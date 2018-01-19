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Женская сборная России по гандболу лишена серебра ЧЕ-2017

Фото: GLOBAL LOOK press/Rok Rakun
Гонения на российский спорт со стороны международных чиновников продолжаются

Женская молодежная гандбольная сборная России (члены команды должны быть не старше 19 лет) лишена серебряной медали чемпионата Европы 2017. Об этом сообщается на сайте Европейской гандбольной федерации (EHF). Решение может быть обжаловано до 26 января 2018 года. Чемпионат прошел в Словении с 7 июля по 6 августа, победила в турнире команда Франции.  

Гандболистки Антонина Скоробогатченко, Мария Дувакина и Мария Дудина отстранены от соревнований на 20 месяцев из-за того, что в их анализах был найден мельдоний. 

По правилам EHF, в случае если допинг будет обнаружен у двух и более членов сборной команды, национальная федерация может подпасть под санкции. Против Федерации гандбола России уже открыто разбирательство, решение будет озвучено в ближайшие месяцы.

Светлана БОГДАНОВА
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