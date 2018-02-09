Легенды хоккея принесли Норильску 2,5 млн рублей
При полном аншлаге прошел в норильском Дворце спорта "Арктика" 8 февраля благотворительный матч с участием "Легенд мирового хоккея" и команды "Ночной хоккейной лиги" (НХЛ) "Норильск". Благотворительные взносы за пригласительные билеты составили 1,3 млн рублей. "Норникель" удвоил сумму, и сразу после матча президент компании Владимир Потанин вручил два сертификата на одинаковую сумму хоккейным клубам Норильска и Дудинки.
Норильчане не смогли устоять, чтобы не увидеть собственными глазами, как играют в составе звездной команды Павел Буре, Виктор и Валерий Каменские, Сергей Федоров, Алексей Касатонов, Александр Кожевников. В команде со звездами на лед вышел Владимир Потанин, старший вице-президент "Норникеля" Сергей Батехин и член совета директоров Сергей Барбашев. Против звезд играла сборная команд НХЛ Норильска. Символическое вбрасывание шайбы произвел исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс.
Трансляция матча впервые велась в интернете в прямом эфире, что стало возможным после строительства "Норникелем" 900-километровой линии широкополосной связи.
Хотя матч завершился со счетом 13:3 в пользу "Легенд хоккея", игра для звезд не оказалась простой. За год, прошедший с первого подобного благотворительного матча, на Таймыре появилось четыре любительские команды НХЛ с игроками 40+. "Команда из Норильска хорошо играла, заставила нас выложиться. Счет обманчив, второй период мы сыграли 2:2, это говорит о высоком уровне местных ребят, за год они совершили ощутимый прогресс", – сказал после матча Павел Буре.
"Спорт высоких достижений никогда не будет по-настоящему результативным, если не будет опираться на массовый спорт. Это касается и хоккея – одного из самых популярных в России видов спорта. А для пропаганды спорта не обойтись без людей, ставших его легендами, без ветеранов, чьи имена когда-то знала вся страна", – говорит Владимир Потанин.
Президент "Норникеля" – глава попечительского совета Фонда развития любительского хоккея "Ночная Хоккейная Лига". По его инициативе реализуется целевая программа поддержки ветеранов отечественного хоккея и другие проекты, направленные на развитие хоккея в России как массового вида спорта. Порядка 50 млн руб. "Норникель" выделяет на помощь ветеранам хоккея, еще 50 млн руб. идут на массовые мероприятия с участием "Ночной хоккейной лиги".
Первый подобный благотворительный матч состоялся в марте 2017 г., он дал толчок развитию зимних видов спорта в районе. Команда норильских юношей 2004 г.р. на финальных Всероссийских соревнованиях "Золотая шайба" заняла десятое место среди 64 команд.
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