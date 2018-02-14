Исинбаева родила сына
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева стала дважды мамой. Во вторник, 13 февраля, сайт Rusathletics сообщил о том, что Елена родила сына. Когда именно произошло это замечательное событие, не уточняется. В конце прошлого года некоторые СМИ уже написали о родах Исинбаевой.
Сама Елена подтвердила рождение мальчика. "Спешу поделится с вами прекрасной новостью! В нашей семье случилось пополнение! Я родила сына и стала дважды мамой!" – написала Исинбаева в Instagram 14 февраля. И поблагодарила подписчиков за поздравления.
В семье 35-летней Исинбаевой и мастера спорта по метанию копья Никиты Петинова уже есть дочка. Малышка Ева появилась на свет 28 июня 2014 года. Ради ее рождения Елена на полтора года прерывала спортивную карьеру, но полностью восстановилась к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро в 2016 г., отмечает "Газета.ру".
Однако выступить ей, как и всем российским легкоатлетам, не позволило Международное антидопинговое агентство, не допустившее к соревнованиям даже "чистых" спортсменов. После этого Елена объявила о завершении спортивной карьеры.
Как счастливые родители назвали новорожденного сына, пока не сообщается.
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