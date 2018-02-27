В международной организации должны были компенсировать ущерб природе Сочи от Олимпиады, но в итоге решили "свалить" все на Минприроды

После церемонии закрытия XXIII зимних Олимпийских игр директор WWF России Игорь Честин активизировал свою работу и отправил "долгожданное" письмо представителю МОК Кристофу де Кепперу. В своем послании Честин заявил, что комитет всячески закрывает глаза на бездействие чиновников, которые не выполняют обещания компенсировать экологический ущерб, причиненный после проведения Олимпиады, сообщает "КоммерсантЪ".

Ярким примером игнорирования экологической проблемы стала Олимпиада, проведенная в Сочи. Шикарной сочинской олимпийской инфраструктуре способствовала масштабная вырубка, причем возведение комплекса произошло на особо охраняемых территориях.

В 2012 г. чиновники дали обещание экологам компенсировать многочисленные стройки, которое осталось невыполненным. Наоборот, в 2015 г. Минприроды отменил согласованный проект по охране территории. Экологи уверены, что строительство горнолыжных курортов на заповедных территориях стало важнее, чем сохранность природы.

"К сожалению, ситуация не только остается нерешенной, но и продолжает усугубляться", – говорится в письме Игоря Честина.

Эколог упрекает МОК в потакании российским чиновникам. На многочисленные просьбы хоть как-то отчитаться по данной проблеме МОК решил прикрыться текстом от Минприроды, чтобы остаться в стороне.

Честин недоволен не только вторжением и осквернением территории Кавказа. По его словам, другие зимние Олимпийский игры также принесли вред окружающей среде.

"По Корее тоже, безусловно, есть претензии – там под горнолыжные спуски вырубали целые склоны, из-за этого серьезно сократились лесные насаждения. В Ванкувере тоже далеко не все благополучно с наследием Игр 2010 года. Видно, что олимпийский ущерб природе – общая проблема, которая должна откровенно обсуждаться и которой необходимо уделять серьезное внимание. И Сочи являются хорошим примером, как не надо делать", –рассказывает Директор WWF.

Остается только надеяться, что послание экологов наконец-то получит отклик от МОК. Решение проблемы нанесения природе вреда сместится с мертвой точки. Стоит отметить, что из-за игнорирования тревог WWF может появиться первый биологический вид, исчезнувший на Земле из-за проведенных Олимпийских игр, – бабочка-огневка.

