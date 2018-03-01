Российским олимпийцам перепутали награды

При вручении подарков спортсменам-медалистам Игр-2018 случился курьез

Российские олимпийцы получили награды за успешное выступление в Южной Корее, однако на церемонии вручения их смутила небольшая неразбериха.

Премьер-министр Дмитрий Медведев вручил футляр с ключами фигуристке Екатерине Бобровой. Открыв его, спортсменка сильно удивилась, передает РИА "Новости".

"Чего там? Ключей не нашли?" – поинтересовался Медведев.

Боброва призналась, что футляр должен принадлежать не ей. Оказалось, что на церемонии перепутали подарки для фигуристки и лыжника Александра Большунова.

Такой же инцидент произошел и с хоккеистами. Организаторам удалось исправить эту оплошность, но премьер-министр попросил всех проверить, свои ли награды они получили.

При этом у некоторых атлетов нет водительских прав.

"Нужно учиться. Машина приличная. Так что вы будете получать большое удовольствие. Желаю вам сдать на права и самой рулить", – добавил Дмитрий Медведев.

Церемония награждения прошла в среду, 28 февраля, в Доме Правительства Москвы. Золотые медалисты получили автомобили BMW модели X6, серебряные – X5, бронзовые – X4.