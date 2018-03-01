Подарочные BMW проехали мимо олимпийцев

Спортсмены не получили обещанных наград за выступление на Олимпиаде

Россияне, завоевавшие золотые медали на Олимпиаде в Пхёнчхане, не получили автомобилей BMW X6, которые были обещаны им за выигрыш первого места. Ранее сообщалось, что за олимпийское золото спортсменам подарят BMW X6, за серебро – X5 и X4 – за бронзу.

"На самом деле они получили X5 и X4. X6 я там не видел", – приводит Meduza слова президента Федерации фигурного катания России Александра Горшкова. Олимпийцам вручили ключи от автомобилей в среду, 28 февраля.

Фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, завоевавшие золотую и серебряную медали Игр, подтвердили, что получили BMW X5 и X4 соответственно.

В российском подразделении компании BMW "Газете.Ru" прокомментировали ситуацию. Как заявил собеседник издания, BMW X6 дарили победителям летней Олимпиады в 2016 году. Вручение этой модели победителям Олимпиады в Пхёнчхане не планировалось.

