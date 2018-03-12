Владелец футбольного клуба угрожал игрокам пистолетом
Футбольный мир ужаснулся от инцидента, который произошел на поле в Греции.
Клуб ПАОК сражался в принципиальном матче с АЕК. Соперники продолжают бороться за чемпионство, поэтому встреча получилась накаленной. До последних минут на табло горели нули, однако в конце встречи защитник забил гол, обеспечив победу в этом противостоянии ПАОК. Через несколько минут судьи отменили взятие ворот из-за офсайда.
Владелец клуба российский предприниматель греческого происхождения Иван Саввиди не выдержал такого напряжения и решил выразить свое недовольство арбитрам. Он в сопровождении телохранителей выбежал на поле. Футболисты пытались остановить нарушителя, и из-за небольшой потасовки с него слетела куртка. Оказалось, что за поясом Саввиди имеет внушительный аргумент для судей в виде пистолета, который был в кобуре, сообщает Sport24.gr.
Матч немедленно прервали, и спортсмены ушли в раздевалки.
Главный тренер АЕК Маноло Хименес утверждает, что бизнесмен угрожал расправой соперникам и судьям.
"Сначала мы не беспокоились, но потом, когда увидели оружие, подумалось: "Если он действительно собирается сделать что-то сумасшедшее, то может достать оружие", – сказал Хименес.
Представители клуба намерены подать апелляцию в ФИФА и УЕФА, чтобы организации разобрались с этим инцидентом и дали соответствующее наказание. Между тем стало известно, чтоМеждународная федерация футбола осудила поведение российского бизнесмена и президента клуба ПАОК Ивана Саввиди.
Принять меры должна Федерация футбола Греции. При этом, по дисциплинарному кодексу чемпионата этой страны человека, угрожавший арбитрам или организаторам матча, должны наказать штрафом на сумму от €50 тыс. и запретом на посещение стадионов на срок от 3 до 5 лет, отмечает "Газета.ру".
Иван Саввиди является председателем совета директоров компании "Агроком", которая владеет активами в предприятиях табачной и пищевой промышленности. Предприниматель питает особую любовь к футболу. С 2002-го по 2005 г. он был президентом ФК "Ростов", а после возглавлял клуб СКА (Ростов-на-Дону). В 2012-м приобрел контрольный пакет акций ПАОК.
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