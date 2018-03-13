Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Паралимпийцы захватили пьедестал почета

Екатерина Румянцева. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Атлеты пополняют копилку страны наградами

Российская спортсменка Екатерина Румянцева продолжает приносить золотые медали сборной на Паралимпиаде в Пхёнчхане.

Она пришла первой в биатлонной гонке на 10 км среди стоячих атлетов. Другая наша спортсменка Анна Миленина поддержала волну успеха и выиграла серебро. Она осталась очень довольна своим выступлением, но подчеркнула, что ждет от себя побед.

По теме

"Все-таки очень хочу золота, пусть звезды сойдутся – завтра спринт, я на Играх в Сочи его выиграла. Посмотрим, что будет здесь", – цитирует ее ТАСС.

При этом Румянцева стала уже трехкратной паралимпийской чемпионкой на этих Играх. Ранее она поднималась на высшую ступень пьедестала в биатлонной гонке на 6 км и лыжной на 15 километров.

Атлеты выступают на соревнованиях в сильно усеченном составе из-за отстранения Паралимпийского комитета России. Им также запрещено использовать национальную атрибутику. Всего в Пхёнчхан отправились 30 спортсменов.

Паралимпийские игры завершатся 18 марта.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Россияне увернулись от санкций

Евросоюз продлил срок действия ограничительных мер, но ничего этим не добьется

После выборов наступит оттепель

Зима упорно не желает уходить из столицы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей