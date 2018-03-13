Паралимпийцы захватили пьедестал почета
Российская спортсменка Екатерина Румянцева продолжает приносить золотые медали сборной на Паралимпиаде в Пхёнчхане.
Она пришла первой в биатлонной гонке на 10 км среди стоячих атлетов. Другая наша спортсменка Анна Миленина поддержала волну успеха и выиграла серебро. Она осталась очень довольна своим выступлением, но подчеркнула, что ждет от себя побед.
"Все-таки очень хочу золота, пусть звезды сойдутся – завтра спринт, я на Играх в Сочи его выиграла. Посмотрим, что будет здесь", – цитирует ее ТАСС.
При этом Румянцева стала уже трехкратной паралимпийской чемпионкой на этих Играх. Ранее она поднималась на высшую ступень пьедестала в биатлонной гонке на 6 км и лыжной на 15 километров.
Атлеты выступают на соревнованиях в сильно усеченном составе из-за отстранения Паралимпийского комитета России. Им также запрещено использовать национальную атрибутику. Всего в Пхёнчхан отправились 30 спортсменов.
Паралимпийские игры завершатся 18 марта.
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