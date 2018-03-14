Корейская спортсменка, выигравшая серебро в Пхёнчхане, столкнулась с ужасной проблемой

Конькобежка из Южной Кореи Ким Бо Рым вместе со своей матерью была госпитализирована в психиатрическую клинику.

По сообщению агентства "Ренхап", у Ким обнаружили тревожное расстройство, и врачи посоветовали ей пройти курс лечения. Примечательно, что у мамы спортсменки нашли те же симптомы, что и у дочки, поэтому она тоже легла в больницу.

На Олимпиаде в Пхёнчхане Ким оказалась в центре неприятного скандала: она заявила, что сборная Южной Кореи заняла низкое седьмое место в командных соревнованиях из-за плохого выступления конькобежки Но Сун-йонг.

Слова Ким вызвали бурю возмущения в Корее: более 600 тысяч человек подписали петицию в администрацию президента Республики с требованием исключить серебряную медалистку Олимпиады из национальной сборной.

Перепуганная Ким начала избегать встреч с людьми, а затем и вовсе попала в клинику.

По-видимому, душевная травма, полученная в Пхёнчхане, оказалась слишком серьезной. Сколько времени понадобится Ким, чтобы восстановиться, пока неизвестно.