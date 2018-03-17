Стукач WADA добрался до Олимпиады-80

Родченков рассказал о применении допинга на Олимпийских играх в советское время

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков уверяет, что система употребления запрещенных веществ действовала уже в советское время, а подменой проб занимались сотрудники Госкомспорта и КГБ. Несмотря на то, что информатор WADA во время этих соревнований тогда еще учился на химфаке МГУ и к сфере антидопинга никакого отношения не имел он утверждает, что допинговая система на Играх-1980 была аналогичной той, что впоследствии применялась на Олимпиаде в Сочи-2014. Об этом сообщает Play the Game.

Через своего адвоката Родченков обвинил заместителя начальника Госкомспорта по спортивной медицине и допинг-контролю Геннадия Маркова в том, что занимался подменой проб.

"Когда я пришел в лабораторию в 1985-м, существовала система подачи неправильных сведений о положительных тестах для защиты спортсменов, применявших допинг. В лаборатории во время крупных турниров часто бывали сотрудники КГБ. Они участвовали в подмене грязных проб на чистые. На Олимпиаде-1988 в Сеуле мы проводили тесты перед соревнованиями, чтобы удостовериться в том, что в организме нет экзогенного тестостерона",– заявил он.

При этом слова Родченкова подтвердил экс-агент КГБ Владимир Попов, с 1995-го года постоянно проживающий в Канаде. Он отметил, что в манипуляциях с допингом во время Игр принимал участие сотрудник КГБ Борис Паркин.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков словами бывшего руководителя Московской андидопинговой лаборатории был возмущен и назвал их "чушью". Колосков отметил, что на Олимпиаде -1980 в Москве спортсмены употребляли только натуральные продукты, исключительно мед и черную икру.

"А где во время Олимпиады-80 был сам Родченков? В школе учился? Ну чушь же полнейшую он несет! Вообще не стоит реагировать на его слова, глупость.В то время и понятия допинга не было. У нас тогда был специальный институт по медико-биологическим делам в спорте. Там занимались проблемой восстановления атлетов. Я помню, что все препараты были из натуральных продуктов – различные яды, корешки из Сибири, из которых делали микстуры. С Дальнего Востока привозили моллюсков. Полезны для спортсменов были мед, орехи. А самый главный восстановитель – черная икра, вот единственный наш допинг на Олимпиаде", – приводит слова Колоскова "Спорт –Экспресс".

В 2016 году Родченков стал главным информатором скандального расследования WADA о существовавшей по его словам государственной системе допинга в РФ, которая активно применялась на Играх в Сочи. После того как в России на Родченкова завели несколько уголовных дел по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, он бежал в США. За океаном Родченков продолжил свои заявления о существовании в России допинг-системы, поддерживаемой государством. В результате его заявления привели к недопуску сборной России на Олимпиаду в Пхенчхане.

