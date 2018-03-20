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Умер знаменитый советский хоккеист

В возрасте 73 лет скончался Юрий Шаталов

О смерти бывшего спортсмена сообщила группа "ХК "Легенды хоккея" в Facebook.

За свою спортивную карьеру Шаталов успел выиграть золото чемпионата мира, два чемпионства России – по одному в составах ЦСКА и "Крыльев Советов".

Шаталов также известен по участию в знаменитой суперсерии СССР – Канада 1972 года.

"Юрий Григорьевич на протяжении многих лет являлся членом нашей большой семьи – Клуба "Легенды хоккея", – говорится в сообщении.

"ХК "Легенды хоккея" выразил соболезнования родным и близким Юрия Шаталова в связи с его кончиной.


Артем ВЕСЕЛЫЙ
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