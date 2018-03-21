Титульный спонсор чемпионата страны намерен выйти из игры

Страховая компания "Росгосстрах" отказалась быть спонсором Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). В июне этого года действующий контракт истечет, и его продлевать не будут. Об этом журналистам рассказал генеральный директор компании Николаус Фрай.



По данным "Ведомостей", разрыв отношений произойдет по двум причинам. Во-первых, "Росгосстрах", который входит в группу "Открытие", теперь перешел под контроль Банка России. Соответственно, все решения о том, как тратить деньги, принимает теперь регулятор (читай – государство).

Во-вторых, РФПЛ и сама отныне не хочет, чтобы у нее был титульный спонсор. В руководстве лиги рассказали о том, что теперь у нее будет новая спонсорская стратегия – возможно, без титульного спонсора и коммерческого наименования.

Такое решение было принято после того, как "Росгосстрах" решил свернуть сотрудничество. У компании было преимущественное право на продление контракта о титульном спонсорстве, но страховщик им не воспользовался. Осенью прошлого года президент лиги Сергей Прядкин говорил, что РФПЛ хотела бы продолжить отношения с "Росгосстрахом", этот вопрос даже обсуждался с его новым собственником. Но переговоры ни к чему не привели.

"Росгосстрах" впервые стал спонсировать национальное первенство по футболу в 2006 году. Бренд компании стал частью официального названия турнира. По условиям пятилетнего контракта страховщик выплатил лиге $50 миллионов. Из этих средств 85% выделялись командам премьер-лиги и следующего по силе футбольного дивизиона, 15% направлялись на поддержку детско-юношеских школ.

Нынешний трехлетний контракт был заключен в сентябре 2015 г., его стоимость неизвестна. Если считать, что в среднем РФПЛ получала от титульного спонсора по $10 млн в год, то потеря этих поступлений станет для лиги ощутимым ударом. Два года назад Прядкин говорил о том, что бюджет РФПЛ на сезон 2016-2017 гг. составляет "в районе $41-42 миллиона". Деньги от титульного спонсора составляют, таким образом, четверть от этой суммы.

Недостающие средства лига, возможно, планирует получить за счет развития отношений с другими спонсорами. Согласно сайту лиги, ее спонсорами также являются букмекерская компания "Лига ставок" и Nike.

"Росгосстрах" сейчас действительно переживает не лучшие времена. И ему явно не до того, чтобы тратить деньги на российский футбол. По итогам прошлого года компания получила убыток в 55,7 млрд рублей (это на 84,4% больше убытка 2016 г.) из-за проблем рынка ОСАГО и переоценки вложений в "Открытие".