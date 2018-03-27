Загитова была обречена на провал

Объяснен провал Загитовой на ЧМ в Милане
Фигуристка Алина Загитова успешно провела свой дебютный сезон во взрослом спорте, выиграв золотую награду на Олимпиаде в Пхёнчхане. Болельщики надеялись на продолжение триумфа, однако на чемпионате мира в Милане она заняла лишь пятое место.
Ее главный тренер Этери Тутберидзе рассказала, что Алина вышла на пик своей формы на Играх в Южной Корее, поэтому поддерживать ее в таком состоянии невозможно, атлет может сломаться физически и психологически.
"После Олимпиады Алина заболела, и форма пошла вниз – было невозможно удерживать ее на протяжении столь долгого периода. Поэтому в Милан мы приехали как бы "размазанными". На этом фоне Алине просто не хватило опыта себя контролировать", – цитирует наставника РИА "Новости".
Тутберидзе уверена, что мотивация на следующий сезон у фигуристки будет запредельная, так как у нее "осталась злость".
Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков считает, что никакой трагедии в поражении Загитовой в Милане нет. Виной всему банальная усталость.
"Никакой трагедии в этом нет. Любой опыт – позитивный или негативный, все равно опыт. И порой негативный опыт даже больше идет на пользу", – добавил он.
Сама спортсменка призналась, что сильно переживала из-за падения и неудачи на турнире. По ее словам, она почти не спала ночью после выступления, а на утро разрыдалась.
"Утром встала, снова поплакала, потом стала анализировать, что слезами тут не поможешь. Стала думать, что не получилось и почему", – сказала она.
Сейчас олимпийская чемпионка Алина Загитова планирует отдохнуть от тренировок и вернуться к учебе, которую она пропустила из-за соревнований. Она рассказала, что в дни соревнований ни с кем не общается, кроме тренера, даже с родителями". Она полностью "отдаляется от внешнего мира и только думает о старте", цитирует фигуристку "Подмосковье сегодня".
Также Алина Загитова рассказала, что несколько лет назад ее раздражала громкая поддержка трибун во время прокатов.
После короткой программы на ЧМ в Милане 15-летняя Алина Загитова занимала второе место, напоминает EG.RU. Однако в произвольной программе фигуристка трижды упала.
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