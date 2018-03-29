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Россиянам отдадут золото американца

Пловец из США попался на допинге

Американский пловец Мэтью Вилленбринг сдал положительный допинг-тест. В его крови нашли гидрохлоротиазид. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации плавания (FINA).

Спортсмен получил 4 месяца дисквалификации. При этом его результаты с 28 августа аннулируются. Таким образом, сборной России по плаванию может достаться золото юниорского чемпионата мира 2017 года.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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