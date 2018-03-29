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В США назвали причину отказа выдачи виз спортсменам РФ

Американцы уверяют, что несмотря на сложности в отношениях, они пытались помочь Москве

Официальный представитель дипломатической миссии США Мария Олсон рассказала о причинах невыдачи виз российским борцам, которые должны были приехать в страну для участия в Кубке мира.

По ее словам, несмотря на ограничения, наложенные Москвой на дипломатов Америки, Вашингтон пытался удовлетворить запросы МИД России, но, увы, не вышло.

"К сожалению, наши возможности не позволяют удовлетворять все поступающие запросы МИД России каждый раз, особенно касающиеся большого количества людей", – цитирует ее РИА ФАН.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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