За что британцы боролись, на то и напоролись

Один сошел с дистанции, другого постиг карьерный взлет. Так объяснил отсутствие британских судей на предстоящем мундиале в России экс-президент Коллегии футбольных арбитров РФС Николай Левников.

"Говард Уэбб завершил карьеру, а Марк Клаттенбург перешел на руководящую должность. Таким образом, выбыли сразу два арбитра, которые проходили по возрасту и могли работать на чемпионате мира в России", – передает слова Левникова RT.

По его словам, Туманный Альбион полон молодых и амбициозных специалистов, которые, скорее всего, покажут себя во всей красе в Катаре, где в 2022 г. состоится следующее мировое первенство по футболу.

"Считаю, что ФИФА делает абсолютно правильно, предоставляя возможность арбитрам из разных стран мира работать на мировом первенстве. Это способствует развитию футбола", – подытожил собеседник RT.

Впервые с 1938 г. англичан нет в списке арбитров чемпионата мира по футболу. Всего же заявлено участие 99 рефери.

Ранее отмечалось, что в позапрошлом году англичанину Марку Клаттенбургу удалось попасть в расширенный список ФИФА. Правда, год назад он решил подзаработать, отправившись в Саудовскую Аравию, что лишило его места на ЧМ-2018.

Два предыдущих мундиаля, в 2010 и 2014 гг., от Великобритании судил один Ховард Уэбб. Это показывает, что королевский авторитет на футбольном поле уже давно начал меркнуть.

Напомним, сборная Англии не будет поддерживать бойкот британских чиновников и королевской четы, которые наотрез отказались присутствовать в России с 14 июня по 15 июля.