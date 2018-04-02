Загитова не мечтает о любви
Олимпийская чемпионка Игр в Пхёнчхане Алина Загитова с головой ушла в спорт, отдавая ему всю себя без остатка. Пятнадцатилетней фигуристке чужды простые девичьи грезы о принце на белом коне.
"Во-первых, я маленькая", – ответила Загитова на вопрос о наличии в ее жизни парня, уверяя, что об отношениях задумается только после спорта. "Сейчас можно только общаться по-дружески и ничего более", – сказала как отрезала Алина.
В интервью, опубликованном на сайте Олимпийского комитета России, она также рассказала о том, что самый главный подарочек для нее не игрушки на льду, а зрительские эмоции.
"Когда они встают со своих мест и начинают аплодировать. Это главный подарок для меня, – отметила спортсменка и сказал пару напутственных слов начинающим фигуристкам. – Верьте в себя, это главное. Поставьте какую-то цель, стремитесь к ней, и у вас все получится".
Напомним, последний значимый турнир для Алины Загитовой завершился без триумфа. На чемпионате мира в Милане она заняла лишь пятое место, трижды упав во время произвольной программы.
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