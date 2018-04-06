WADA разрешило россиянам допинг

Несмотря на скандал с приминением запрещенных веществ, организация пошла на уступки спортсменам

Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус рассказал об отечественных атлетах, которым разрешили принимать препараты из сто-листа WADA.

По его словам, в 2017 году с запросами о терапевтических исключениях обратились 98 спортсменов из России. При этом до WADA дошло только 33 заявки, так как остальные были неправильно оформлены, либо атлетам не требовалось применение запрещенных препаратов.

"Из них одобрено 22 обращения и отказано по 10. На рассмотрении – одно", – цитирует его "Говорит Москва".

Стоит отметить, что спортсмены по всему миру пользуются такими исключениями. Например, в сборной Норвегии большинство лыжников являются астматиками и поэтому они принимают препараты, улучшающие дыхание и кровообращение в организме, что влияет на результаты. При этом многие атлеты пользуются этим правом и подделывают "липовые" справки, чтобы официально получать допинг.

Терапевтическим исключением называют разрешение, позволяющее атлетам употреблять препараты из списка запрещенных WADA.